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  • «СКА-Хабаровск»: «На финише ФНЛ мы берегли силы на стыки с «Химками»

«СКА-Хабаровск»: «На финише ФНЛ мы берегли силы на стыки с «Химками»

22 мая 2022, 14:42
6

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев дал комментарий перед переходными матчами за место в РПЛ против «Химок».

«В последнем туре поражение не было болезненным, вчера мы посмотрели в деле наш ближайший резерв, получили пищу для размышлений, так как у игроков кончаются контракты, не было такого, чтобы очень сильно расстроились. Двигаемся дальше, потому что и ребята уже на стыки себя берегли. Надеемся, что в стыках все будет хорошо, как бы там ни было, это опыт, накал страстей будет очень большой», – сказал Кандалинцев.

  • Матчи между «СКА-Хабаровском» и «Химками» состоятся 25 и 28 мая. Хабаровчане начнут дома.
  • «СКА-Хабаровска» не было в РПЛ 4 года.
  • Главный тренер «Химок» Сергей Юран до зимы работал в Хабаровске.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Химки
Комментарии (6)
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серега кашин
1653220494
после химок скажут что берегли силы для нового сезона в фнл
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житель СПб
1653224313
А вот этим ребятам лучше в Чемпе Китая играть...
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vladimir-7
1653224997
Надо дернуть эти Химки и продолжить новую футбольную жизнь в РПЛ вместо Химок.
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