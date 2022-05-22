«СКА-Хабаровск»: «На финише ФНЛ мы берегли силы на стыки с «Химками»

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев дал комментарий перед переходными матчами за место в РПЛ против «Химок».

«В последнем туре поражение не было болезненным, вчера мы посмотрели в деле наш ближайший резерв, получили пищу для размышлений, так как у игроков кончаются контракты, не было такого, чтобы очень сильно расстроились. Двигаемся дальше, потому что и ребята уже на стыки себя берегли. Надеемся, что в стыках все будет хорошо, как бы там ни было, это опыт, накал страстей будет очень большой», – сказал Кандалинцев.

Матчи между «СКА-Хабаровском» и «Химками» состоятся 25 и 28 мая. Хабаровчане начнут дома.

«СКА-Хабаровска» не было в РПЛ 4 года.

Главный тренер «Химок» Сергей Юран до зимы работал в Хабаровске.

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