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«СКА-Хабаровск»: «На финише ФНЛ мы берегли силы на стыки с «Химками»

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев дал комментарий перед переходными матчами за место в РПЛ против «Химок».

«В последнем туре поражение не было болезненным, вчера мы посмотрели в деле наш ближайший резерв, получили пищу для размышлений, так как у игроков кончаются контракты, не было такого, чтобы очень сильно расстроились. Двигаемся дальше, потому что и ребята уже на стыки себя берегли. Надеемся, что в стыках все будет хорошо, как бы там ни было, это опыт, накал страстей будет очень большой», – сказал Кандалинцев.

  • Матчи между «СКА-Хабаровском» и «Химками» состоятся 25 и 28 мая. Хабаровчане начнут дома.
  • «СКА-Хабаровска» не было в РПЛ 4 года.
  • Главный тренер «Химок» Сергей Юран до зимы работал в Хабаровске.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +24661

    vladimir-7 35 минут назад

    Надо дернуть эти Химки и продолжить новую футбольную жизнь в РПЛ вместо Химок.

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    Рейтинг: +15732

    житель СПб 47 минут назад

    А вот этим ребятам лучше в Чемпе Китая играть...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +49906

    MaxRnD > житель СПб 19 минут назад

    Им действительно выходить невыгодно, на одних билетах разориться можно

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    Рейтинг: +7125

    серега кашин 1 час назад

    после химок скажут что берегли силы для нового сезона в фнл

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