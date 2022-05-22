Божович покинет «Арсенал». Гаранин – кандидат на замену (Сергей Ильев)

Главный тренер Миодраг Божович не останется в «Арсенале». Он покинет команду после вылета в ФНЛ.

«По моим данным, матч с «Уралом» (1:2) стал последним для Миодрага Божовича на посту главного тренера «Арсенала».

В ФНЛ туляки вступят с другим специалистом, российским. Шорт-лист большой, есть в нем и Вадим Гаранин из «Енисея». Правда, я в это назначение не очень верю, учитывая, как он уходил от Аджоевых», – написал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

«Арсенал» финишировал в РПЛ последним.

Божович принял команду по ходу сезона.

Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

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