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Президент «Торпедо» – о матче с «Кубанью»: «На кону такая история, вы понимаете?»

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался в преддверии игры 38-го тура ФНЛ против «Кубани».

«Вы понимаете, что стоит на кону? Футболистам нужна ещe дополнительная мотивация? Мы весь год к этому готовились.

Один матч! На кону такая история. Игроки прекрасно всe знают!» – сказал Маслов.

  • «Торпедо» за тур до конца первенства лидирует в ФНЛ.
  • Московская команда примет «Кубань» сегодня в 15:00 мск.
  • Отрыв от «Оренбурга» сейчас составляет 1 очко, от «Факела» – 3.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:21
Комментарии1
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    Рейтинг: +22785

    DOCTOR PENALTY 3 часа назад

    Торпедо - в РПЛ!!! Обязаны быть!

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