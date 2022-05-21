Президент «Торпедо» – о матче с «Кубанью»: «На кону такая история, вы понимаете?»

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался в преддверии игры 38-го тура ФНЛ против «Кубани».

«Вы понимаете, что стоит на кону? Футболистам нужна ещe дополнительная мотивация? Мы весь год к этому готовились.

Один матч! На кону такая история. Игроки прекрасно всe знают!» – сказал Маслов.

«Торпедо» за тур до конца первенства лидирует в ФНЛ.

Московская команда примет «Кубань» сегодня в 15:00 мск.

Отрыв от «Оренбурга» сейчас составляет 1 очко, от «Факела» – 3.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?