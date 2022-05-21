Агент Сафонов: «Очередь к Агаларову только из журналистов, а официальных предложений от других клубов нет»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о форварде «Уфы» Гамиде Агаларове.

– Есть ли у вас уверенность, что даже в случае вылета «Уфы», мы увидим Агаларов в РПЛ в следующем сезоне?

– У меня нет особой уверенности в этом, хотя допускаю, что команде второй восьмерки он может пригодиться. Что касается его перехода в европейскую топ-лигу – я с улыбкой смотрю на это.

Очередь к Агаларову только из журналистов, каждый день пишут, что им кто-то интересуется, кто-то сделал предложение. А на следующий день выходит опровержение, официального запроса не было.

– У многих возникло ощущение, что ближе к зиме, когда «Уфа» осознала, что Агаларов – главный актив клуба, команда сознательно стала играть на нападающего, он стал пенальтистом. «Уфа» действительно накачивает Агаларова голами, чтобы продать подороже?

– Такая история существует. Агаларов забивает 80% голов «Уфы». Получается, вся команда не о чем, а он сидит в белом фраке?

Он молодец, забивает, но у него довольно узкий арсенал. Он выступает, как ярко выраженный наконечник, но не умеет играть в подыгрыше.

– А если «Уфа» сохранит прописку в РПЛ, стоит ли пытаться удержать Агаларова?

– Его надо продавать сейчас, и «Уфа» это прекрасно понимает. Сколько было случаев, когда у лучших бомбардиров на следующий сезон были большие проблемы с реализацией. Это не Блохин, не суперзвезда.

Агаларов – наконечник, подкараулить отскок, пенальти пробить. Он – хороший игрок, но у него есть некоторые ограничения.

В этом сезоне Агаларов забил 19 голов в 28 матчах РПЛ. Он лучший бомбардир лиги.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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