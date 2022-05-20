«ПСЖ» попрощался с Ди Марией. Он провел в клубе семь лет

«ПСЖ» объявил об уходе Анхеля Ди Марии. Контракт с аргентинцем продлевать не стали. Парижане поблагодарили футболиста, который был в команде с 2015 года.

У Ди Марии согласован контракт с «Ювентусом».

После следующего сезона Ди Мария планирует вернуться на родину.

В этом сезоне он провел за ПСЖ 26 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

С «ПСЖ» Ди Мария 5 раз брал Лигу 1.

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