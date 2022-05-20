«Сбербанк» отказался от титульного спонсорства РПЛ. Банку «Тинькофф» для участия в тендере нужно поменять название

Сбербанк не будет участвовать в тендере на титульное спонсорство РПЛ.
По информации «РБ Спорт», тендер переносился уже два раза. В нем должны были принять участие «Сбербанк», ВТБ, «Совкомбанк» и «Тинькофф».
«Сбербанк» отказался участвовать в тендере, сославшись на непростую экономическую ситуацию. РПЛ уже получила соответствующее уведомление от банка.
По политическим причинам также невозможно участие в тендере группы «Тинькофф» под прежним названием. Стороны обсуждают возможный ребрендинг и переименование банка.
- «Тинькофф» – действующий титульный спонсор РПЛ.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «РБ Спорт»