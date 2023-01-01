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«Сбербанк» отказался от титульного спонсорства РПЛ. Банку «Тинькофф» для участия в тендере нужно поменять название

Сбербанк не будет участвовать в тендере на титульное спонсорство РПЛ.

По информации «РБ Спорт», тендер переносился уже два раза. В нем должны были принять участие «Сбербанк», ВТБ, «Совкомбанк» и «Тинькофф».

«Сбербанк» отказался участвовать в тендере, сославшись на непростую экономическую ситуацию. РПЛ уже получила соответствующее уведомление от банка.

По политическим причинам также невозможно участие в тендере группы «Тинькофф» под прежним названием. Стороны обсуждают возможный ребрендинг и переименование банка.

  • «Тинькофф» – действующий титульный спонсор РПЛ.
  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 12:41
Комментарии8
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    Рейтинг: +16199

    paracetamol 36 минут назад

    «Тинькофф» вообще банкрот и их хозяин в тюряге за бугром сидит, вор!

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    Рейтинг: +10173

    Alekxei Z. 1 час назад

    Что-то спонсоры бегут от РПЛ ?

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    Рейтинг: +14815

    Barmaleushka > Alekxei Z. 11 минут назад

    А "ГазпромБанк" не желаете в спонсоры ?

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    Рейтинг: +24260

    bset 2 часа назад

    Бедный Тинькофф банк. То сторонники происходящего карточки порезали, то теперь противники порежут. Вот так бывает, когда бизнес с политикой перемешивают.

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    Рейтинг: +556

    Forvard47 2 часа назад

    Оставьте название банка ТИНЬКОФФ прежним 3.14 ДОРЫ

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    Рейтинг: +4130

    Snek > Forvard47 2 часа назад

    Ну основатель себя дискредитировал, смысл? Портить себе имидж.
    З. Ы. Не важно какая у тебя гражданская или политическая позиция, всегда нужно оставаться человеком, Олег про это забыл, к сожалению.

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    Рейтинг: +11767

    DeStar > Snek 1 час назад

    так по -моему он как раз таки остался человеком?) или нет?)
    мне кажется тучка каких-то других людей в разного рода костюмах, забыла что они люди.

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    Рейтинг: +10173

    Alekxei Z. > Snek 1 час назад

    Как раз он остался Человеком, озвучив СВОЮ позицию, не уподобляясь молчаливому стаду.
    Почему Личное мнение в "свободной" стране становится преградой всему ?

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