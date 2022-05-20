«Сбербанк» отказался от титульного спонсорства РПЛ. Банку «Тинькофф» для участия в тендере нужно поменять название

Сбербанк не будет участвовать в тендере на титульное спонсорство РПЛ.

По информации «РБ Спорт», тендер переносился уже два раза. В нем должны были принять участие «Сбербанк», ВТБ, «Совкомбанк» и «Тинькофф».

«Сбербанк» отказался участвовать в тендере, сославшись на непростую экономическую ситуацию. РПЛ уже получила соответствующее уведомление от банка.

По политическим причинам также невозможно участие в тендере группы «Тинькофф» под прежним названием. Стороны обсуждают возможный ребрендинг и переименование банка.

«Тинькофф» – действующий титульный спонсор РПЛ.

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