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Валерия Гай Германика: «Я мечтала снять фильм про Черчесова»

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала, что могла снять фильм о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«Я мечтала снять фильм про Черчесова. Но после того, как мы с ним поговорили по телефону, он сказал, что в личную жизнь не готов впускать человека. Я с ним общалась год назад.

Черчесов сказал: «Это прямо точно не мое. Твой метод съемки – это точно нет». Я снимаю с очень большим погружением. Могу его понять – не захотел.

Станислав Саламович показался мне хорошим, классным. Мы пообщались хорошо. Он мне все объяснил, и я уважаю его мнение. Не все готовы в свою личную жизнь впускать меня с камерой вместе», – сказала Гай Германика.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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