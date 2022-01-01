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Митрофанов: «Мораторий на вылет из РПЛ полностью нарушает спортивный принцип»

Заместитель генерального директора и директор по развитию РФС Максим Митрофанов выступил против введения моратория на вылет из РПЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что большинство клубов РПЛ выступают за введение моратория на вылет в этом сезоне.

«Мораторий означает, что никто не вылетает из РПЛ и никто не входит из ФНЛ. Вопрос, который находится у нас на рассмотрении, сформулирован именно так.

Мы считаем, что такой формат полностью нарушает спортивный принцип. Это ущемляет права клубов ФНЛ, которые вкладывали деньги и в честной спортивной борьбе завоевали право участвовать в РПЛ», – сказал Митрофанов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +3209

    lordmrv 14 минут назад

    Проведите опрос болельщиков, поинтересуйтесь их мнением Ведь футбол для болельщиков? Или все же нет?

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    Рейтинг: +64259

    portero 1 час назад

    Умеете говорить правильные слова, вот только сцуки делаете все наоборот, синуши 99% подонки лживые...

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