Митрофанов: «Мораторий на вылет из РПЛ полностью нарушает спортивный принцип»

Заместитель генерального директора и директор по развитию РФС Максим Митрофанов выступил против введения моратория на вылет из РПЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что большинство клубов РПЛ выступают за введение моратория на вылет в этом сезоне.

«Мораторий означает, что никто не вылетает из РПЛ и никто не входит из ФНЛ. Вопрос, который находится у нас на рассмотрении, сформулирован именно так.

Мы считаем, что такой формат полностью нарушает спортивный принцип. Это ущемляет права клубов ФНЛ, которые вкладывали деньги и в честной спортивной борьбе завоевали право участвовать в РПЛ», – сказал Митрофанов.

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