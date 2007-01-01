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Мостовой: «Фанаты не съедят Бакаева. Переход в «Зенит» – это вина «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Съедят ли Бакаева болельщики «Спартака»? Да нет. Здесь же не его вина, что он уходит. На протяжении долгого времени говорят о том, что у Бакаева заканчивается контракт. Но это усиление для «Зенита»! Тем более в сегодняшней обстановке. Это будет вина «Спартака».

Мне всe равно, уйдeт он бесплатно или нет, потому что я к этому никакого отношения не имею. Обидно, что просто хороший футболист уйдeт к одному из лидеров РПЛ.

Неизвестно: останутся, не останутся, уедут, не уедут легионеры, поэтому сейчас об этом преждевременно говорить», — сказал Мостовой.

  • Летом Бакаев может стать свободным агентом.
  • В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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