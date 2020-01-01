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Вендел – об отстранении от ЛЧ: «У нас отняли мечту, но я не уйду из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о санкциях УЕФА против российского футбола.

– Еще о будущем. УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков, то есть «Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов. Как ты на это отреагировал?

– Мы все очень расстроились из-за этого, ведь Лига чемпионов – главный клубный турнир в мире, каждый футболист мечтает играть там, а теперь у нас отняли эту мечту.

Но нам остается только принять это и работать с удвоенной силой, чтобы в следующем сезоне вновь попасть туда и надеяться, что российские клубы допустят до участия.

– Многие болельщики боятся, что из-за отстранения от еврокубков «Зенит» покинут легионеры. Для тебя или для других бразильцев это может стать причиной для ухода?

– Я никуда не уйду из «Зенита», это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил – и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону.

– То есть ты будешь играть в «Зените» в следующем сезоне?

– Да.

– А что говорят твои родные и друзья из Бразилии по поводу ситуации вокруг России? Ловрена, например, на родине призывают уйти из «Зенита». А на бразильцев нет давления?

– Как и любой родитель, моя мама в принципе всегда беспокоится обо мне, особенно когда я живу и играю далеко от дома. Но никакого давления я не чувствую, все спокойно.

– Как ты думаешь, уровень РПЛ упадет из-за отсутствия международных матчей?

– Может быть, да, может быть, нет. Обидно остаться без возможности сыграть против «Барселоны» или «Реала», но ничего не поделаешь.

Как я уже сказал, надо работать и вновь становиться чемпионами, чтобы, возможно, через один сезон вернуться в еврокубки.

– У тебя нет опасений, что из-за отсутствия еврокубков в Европе и в сборной Бразилии перестанут следить за тобой?

– Каждый футболист мечтает выступать в национальной сборной, и я не исключение. Если играть важную роль в своем клубе и отдавать всего себя на сто процентов, рано или поздно есть шанс получить туда вызов.

Конечно, Лига чемпионов очень помогает в этом, но я верю, что упорный труд однажды подарит мне такую возможность.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:00
Комментарии6
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    Рейтинг: +6774

    nik55 33 минуты назад

    кто хотел играть те ушли ----- остались жополизы восхваляющие величии бзенита

    0
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    Рейтинг: +1699

    Maxi_7 1 час назад

    Какую мечту? Опозориться?

    0
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    Рейтинг: +13563

    Fusballer 1 час назад

    Деньги держат. Больше такого бабла нигде не предложат.

    1
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    Рейтинг: +442

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Зулусам и еврокубки не нужны при такой зарплате)))

    0
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    Рейтинг: +187

    Номэд 2 часа назад

    Ахах. Влажные мечты о вновь занятом 4 месте в группе.

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    Рейтинг: +1215

    moskowcity-petrv 2 часа назад

    Мечта мечтой,главное объём зарплаты

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