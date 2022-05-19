Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вендел – об отстранении от ЛЧ: «У нас отняли мечту, но я не уйду из «Зенита»

Вендел – об отстранении от ЛЧ: «У нас отняли мечту, но я не уйду из «Зенита»

19 мая 2022, 11:00
5

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о санкциях УЕФА против российского футбола.

– Еще о будущем. УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков, то есть «Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов. Как ты на это отреагировал?

– Мы все очень расстроились из-за этого, ведь Лига чемпионов – главный клубный турнир в мире, каждый футболист мечтает играть там, а теперь у нас отняли эту мечту.

Но нам остается только принять это и работать с удвоенной силой, чтобы в следующем сезоне вновь попасть туда и надеяться, что российские клубы допустят до участия.

– Многие болельщики боятся, что из-за отстранения от еврокубков «Зенит» покинут легионеры. Для тебя или для других бразильцев это может стать причиной для ухода?

– Я никуда не уйду из «Зенита», это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил – и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону.

– То есть ты будешь играть в «Зените» в следующем сезоне?

– Да.

– А что говорят твои родные и друзья из Бразилии по поводу ситуации вокруг России? Ловрена, например, на родине призывают уйти из «Зенита». А на бразильцев нет давления?

– Как и любой родитель, моя мама в принципе всегда беспокоится обо мне, особенно когда я живу и играю далеко от дома. Но никакого давления я не чувствую, все спокойно.

– Как ты думаешь, уровень РПЛ упадет из-за отсутствия международных матчей?

– Может быть, да, может быть, нет. Обидно остаться без возможности сыграть против «Барселоны» или «Реала», но ничего не поделаешь.

Как я уже сказал, надо работать и вновь становиться чемпионами, чтобы, возможно, через один сезон вернуться в еврокубки.

– У тебя нет опасений, что из-за отсутствия еврокубков в Европе и в сборной Бразилии перестанут следить за тобой?

– Каждый футболист мечтает выступать в национальной сборной, и я не исключение. Если играть важную роль в своем клубе и отдавать всего себя на сто процентов, рано или поздно есть шанс получить туда вызов.

Конечно, Лига чемпионов очень помогает в этом, но я верю, что упорный труд однажды подарит мне такую возможность.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Вендел ответил на критику Орлова 11
Орлов сказал, при каком условии «Факел» может отобрать очки у «Зенита» 7
Орлов определил две главные проблемы «Зенита» в новом сезоне 11
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
moskowcity-petrv
1652948617
Мечта мечтой,главное объём зарплаты
Ответить
Fusballer
1652951811
Деньги держат. Больше такого бабла нигде не предложат.
Ответить
Maxi_7
1652953529
Какую мечту? Опозориться?
Ответить
nik55
1652956473
кто хотел играть те ушли ----- остались жополизы восхваляющие величии бзенита
Ответить
Solist345345
1652959388
Где же ещё так будут платить. Нема дураков.
Ответить
Главные новости
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
3
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
1
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
4
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Все новости
Все новости
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
1
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
5
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
4
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+