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Вендел: «Я полностью адаптировался к российскому футболу»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил об успешной адаптации в команде и РПЛ в целом.

– А ты лично в чем прибавил за этот сезон?

– В прошлом сезоне я играл меньше – все-таки потребовалось какое-то время, чтобы освоиться в новой стране.

Но сейчас я чувствую, что полностью адаптировался к российскому футболу, и, думаю, в этом сезоне уже показывал на поле то, на что действительно способен.

Обещаю – в следующем буду демонстрировать это еще ярче, чтобы помочь «Зениту» опять стать чемпионом.

– Год назад ты говорил, что твой лучший матч в «Зените» – с ЦСКА в марте 2021-го. Какой матч этого сезона ты считаешь лучшим для себя?

– Домашнюю игру против «Динамо», когда мы выиграли 4:1, а я забил один из голов.

– Какие вообще критерии хорошего матча для игрока, у которого основная задача – не забивать голы и не отбивать мячи?

– Я всегда доволен, если на протяжении всех 90 минут сохраняю концентрацию и холодную голову и помогаю команде своими действиями.

Стараюсь, чтобы так было в каждой игре, потому что занимаюсь самым любимым делом в жизни.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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