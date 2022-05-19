Вендел – о доминировании «Зенита» в РПЛ: «Нас никто не остановит»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о том, что петербургская команда выиграла РПЛ в четвертый раз подряд.

– Ну а кто не хочет быть бессменным футбольным лидером на протяжении многих лет? Кому не хочется завоевать десять чемпионств подряд, кто не мечтает об этом? Для этого мы и трудимся на тренировках.

– Ты видишь конкурентов в будущем? Способен ли «Зенит» тоже выиграть десять титулов подряд, как «Бавария»?

– В России много сильных клубов – «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». Но если мы сохраним нашу нацеленность на победу в каждом матче и концентрацию на конечной цели, нас никто не остановит.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.

В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.

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