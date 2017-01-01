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Вендел – о доминировании «Зенита» в РПЛ: «Нас никто не остановит»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о том, что петербургская команда выиграла РПЛ в четвертый раз подряд.

– Ну а кто не хочет быть бессменным футбольным лидером на протяжении многих лет? Кому не хочется завоевать десять чемпионств подряд, кто не мечтает об этом? Для этого мы и трудимся на тренировках.

– Ты видишь конкурентов в будущем? Способен ли «Зенит» тоже выиграть десять титулов подряд, как «Бавария»?

– В России много сильных клубов – «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». Но если мы сохраним нашу нацеленность на победу в каждом матче и концентрацию на конечной цели, нас никто не остановит.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:31
Комментарии5
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    Рейтинг: +64250

    portero 18 секунд назад

    Остался пустяк как правильно подметил, не начать праздновать победу с начала сезона...
    А то с таким настроением провалитесь и переругаетесь.
    Юрик кстати очень слабенький игрочишка...

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    Рейтинг: +15320

    ilichkadr 8 минут назад

    Хрюканы тут как тут. На запах идут, мазут уже надоед или наоборот, от собственного срача бегут?

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    Рейтинг: +6773

    nik55 40 минут назад

    если только банкротство газсрема

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    Рейтинг: +13969

    NewLife 47 минут назад

    "Но если мы сохраним нашу нацеленность на победу в каждом матче и концентрацию на конечной цели", а также родной газпромовский РФС))

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    Рейтинг: +9899

    "supermax" > NewLife 45 минут назад

    Всегда они упускают этот немало важный момент

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