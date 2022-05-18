Ди Мария после следующего сезона вернется в Аргентину

Анхель Ди Мария не планирует заканчивать карьеру в Европе. Он хочет отыграть еще хотя бы сезон, а затем отправится в Аргентину.
Летом игрок «ПСЖ» станет свободным агентом, и у него уже согласован контракт с «Ювентусом».
- В этом сезоне он провел за «ПСЖ» 26 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
- В Италии Ди Мария ранее не выступал.
- В Париже игрок провел 7 лет.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер Фабрицио Романо