Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
2 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

Тальби: «Вариант с вылетом «Рубина» в ФНЛ даже не проектирую в своей голове»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби не верит, что команда вылетит в ФНЛ по итогам сезона.

— Готов ли ты остаться в «Рубине», если, клуб вылетит в ФНЛ?

— Такой вариант развития событий я даже не проектирую в голове. Я и все в команде сейчас сфокусированы только на том, чтобы выиграть в следующем матче. Мы думаем только об этом и не допускаем негативные мысли. Хотим выиграть в последнем матче.

  • В 30-м туре «Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание. Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.
  • Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.
  • В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Слуцкий – о Фернандесе: «Как будто вырвали часть меня. Наш футбол потерял уникального игрока» 1
Москалев назначен на матч между «Динамо» и «Сочи», Иванов – на игру за выживание между «Рубином» и «Уфой» 1
Агент: «Уремович вернется в «Рубин» летом. Не думаю, что клуб вылетит из РПЛ» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:12
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11