Тальби: «Вариант с вылетом «Рубина» в ФНЛ даже не проектирую в своей голове»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби не верит, что команда вылетит в ФНЛ по итогам сезона.

— Готов ли ты остаться в «Рубине», если, клуб вылетит в ФНЛ?

— Такой вариант развития событий я даже не проектирую в голове. Я и все в команде сейчас сфокусированы только на том, чтобы выиграть в следующем матче. Мы думаем только об этом и не допускаем негативные мысли. Хотим выиграть в последнем матче.

В 30-м туре «Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание. Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.

Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.

В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?