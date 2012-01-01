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«Мы не прощаемся!» ЦСКА опубликовал видео по случаю ухода Фернандеса

Пресс-служба ЦСКА подготовила видео, посвященное защитнику Марио Фернандесу. Он объявил о приостановке карьеры.

«Obrigado, легенда! Мы не прощаемся!» – написал клуб.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +282

    НИКиколай 11 минут назад

    Марио богом данный как игрок и как человек клубу ЦСКа!НЕ капризничал,играл,бился,забывая о травмы ,боли и страдания ради клуба!Он заряжал своим профессионализмом остальных игроков ЦСКА.Таких игроков легионеров по профессионализму,отношению к делу,к команде,и по человеческим качествам не было,да и вряд ли будет как миниумм в ближайшее время...ОН родился в Бразилии,а по духу русский!Респект ему как футболисту,и как человеку!

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