Черевченко – о Бакаеве: «У него футбол – номер один. Он спокойно вписывается в любую схему»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

— Зелимхан — качественный футболист. Любой тренер хочет видеть своих футболистов, не только когда он в основе выходит, но и для усиления тоже. Так что Бакаев может усилить, выйти там на замену и усилить игру команды.

И я бы не сказал, что Бакаев только на одной позиции может играть. Мы в Туле играли и в четыре защитника, он играл крайнего, иногда в нападении был. Он спокойно вписывается в любую схему. Так что нельзя утверждать, что он человек одной позиции, он разносторонний футболист. У Бакаева футбол – номер один.

— Про Бакаева и Мирзова говорят, что они излишне эмоциональны в своих реакциях по отношению к раздевалке, коридору... Это правда или слухи, которые вас удивляют?

— Да, это было и в Туле. Когда я менял их во время игры, они показывали свое недовольство. Говорили, что хотят играть, а я им отвечал, что это будет решать тренер. Игра заканчивалась, и все, руки пожали, и никакого конфликта не было. Тихо и спокойно.

Мне кажется, что любой уважающий себя футболист так ведет себя, когда его меняют. Игроку надо научиться анализировать себя, и тогда он сам может понять, что не зря его поменяли.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?