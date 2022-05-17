Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черевченко – о Бакаеве: «У него футбол – номер один. Он спокойно вписывается в любую схему»

Черевченко – о Бакаеве: «У него футбол – номер один. Он спокойно вписывается в любую схему»

17 мая 2022, 10:44
1

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

— Зелимхан — качественный футболист. Любой тренер хочет видеть своих футболистов, не только когда он в основе выходит, но и для усиления тоже. Так что Бакаев может усилить, выйти там на замену и усилить игру команды.

И я бы не сказал, что Бакаев только на одной позиции может играть. Мы в Туле играли и в четыре защитника, он играл крайнего, иногда в нападении был. Он спокойно вписывается в любую схему. Так что нельзя утверждать, что он человек одной позиции, он разносторонний футболист. У Бакаева футбол – номер один.

— Про Бакаева и Мирзова говорят, что они излишне эмоциональны в своих реакциях по отношению к раздевалке, коридору... Это правда или слухи, которые вас удивляют?

— Да, это было и в Туле. Когда я менял их во время игры, они показывали свое недовольство. Говорили, что хотят играть, а я им отвечал, что это будет решать тренер. Игра заканчивалась, и все, руки пожали, и никакого конфликта не было. Тихо и спокойно.

Мне кажется, что любой уважающий себя футболист так ведет себя, когда его меняют. Игроку надо научиться анализировать себя, и тогда он сам может понять, что не зря его поменяли.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака» 4
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Черевченко Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1652777249
Теперь ты для "Томика" не авторитет и недотренер !!! )))
Ответить
Главные новости
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
2
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
3
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
5
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
Все новости
Все новости
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
2
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+