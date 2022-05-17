Лаксальт пропустит финал Кубка России («РБ Спорт»)

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт не поможет своей команде в оставшихся матчах сезона.

Уругваец получил травму передней поверхности бедра и выбыл из строя примерно на четыре недели.

29-летний футболист не сыграет с «Сочи» в 30-м туре РПЛ и финале Кубка России против «Спартака».

В этом сезоне Лаксальт провел 16 матчей за «Динамо» без голевых действий.

«Динамо» примет «Сочи» 21 мая. В этой игре определится серебряный призер чемпионата.

Финал Кубка России состоится 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?