Лаксальт пропустит финал Кубка России («РБ Спорт»)

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт не поможет своей команде в оставшихся матчах сезона.
Уругваец получил травму передней поверхности бедра и выбыл из строя примерно на четыре недели.
29-летний футболист не сыграет с «Сочи» в 30-м туре РПЛ и финале Кубка России против «Спартака».
- В этом сезоне Лаксальт провел 16 матчей за «Динамо» без голевых действий.
- «Динамо» примет «Сочи» 21 мая. В этой игре определится серебряный призер чемпионата.
- Финал Кубка России состоится 29 мая в «Лужниках».
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Источник: «РБ Спорт»