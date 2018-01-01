Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

Лаксальт пропустит финал Кубка России («РБ Спорт»)

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт не поможет своей команде в оставшихся матчах сезона.

Уругваец получил травму передней поверхности бедра и выбыл из строя примерно на четыре недели.

29-летний футболист не сыграет с «Сочи» в 30-м туре РПЛ и финале Кубка России против «Спартака».

  • В этом сезоне Лаксальт провел 16 матчей за «Динамо» без голевых действий.
  • «Динамо» примет «Сочи» 21 мая. В этой игре определится серебряный призер чемпионата.
  • Финал Кубка России состоится 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Фанаты «Спартака» не прервут бойкот матчей ради финала Кубка России 14
«Динамо» попало в призеры впервые с 2008 года. Тогда тренером был Кобелев, а лучшим бомбардиром – Кержаков
Определились все призеры сезона РПЛ
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:31
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11