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  • Черчесов – о возвращении в РПЛ: «Из России звонят, но мы заняты работой в топ-клубе»

Черчесов – о возвращении в РПЛ: «Из России звонят, но мы заняты работой в топ-клубе»

16 мая 2022, 21:34
9

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, готов ли он вернуться в РПЛ.

«Возвращение в российский топ-клуб? Мы работаем тут в топ-клубе, нужно решать задачи.

Что, если завтра позвонит «Локомотив»? Мне звонят из России, я говорю – звоните в клуб, у меня контракт.

Не «Локомотив», а другие команды, это неважно. Мы заняты здесь работой», – сказал Черчесов.

  • Российский тренер возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Под его руководством команда выиграла золотой дубль.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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(Меня за банили)
1652727450
Павлин)))
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Fusballer
1652730928
Ференцварош был неизвестным клубом до прихода Черчесова, а стал топ-клубом! Стас молодец!
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Play
1652759878
Черчесов: "Мне регулярно звонят из России, но мы заняты работой в топ-клубе" Тем временем, обычный звонок Черчесову из России: "Станислав Саламович, это вы?" Черчесов: "Да, я" Голос в трубке: "Станислав Саламович, мы звоним вам из России" Черчесов: "Да-да, я слушаю" Голос в трубке: "Иди на х**"
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Enter2006
1652760442
Цену себе набивает.
Ответить
SLADE2019
1652767211
Очень рад тому, что он нашел себя в Венгрии. Счастливо оставаться, Станислав!
Ответить
zigbert
1652776000
Поедет ли он в Россию если в Ференцвароше у него все идет неплохо а впереди еще и еврокубки.
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BRO_football
1652790886
Когда отпала возможность бесконечно приглашать иностранных тренеров, Черчесов вдруг внезапно стал востребованным специалистом. Кто бы мог подумать?
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