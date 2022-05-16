Черчесов – о возвращении в РПЛ: «Из России звонят, но мы заняты работой в топ-клубе»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, готов ли он вернуться в РПЛ.
«Возвращение в российский топ-клуб? Мы работаем тут в топ-клубе, нужно решать задачи.
Что, если завтра позвонит «Локомотив»? Мне звонят из России, я говорю – звоните в клуб, у меня контракт.
Не «Локомотив», а другие команды, это неважно. Мы заняты здесь работой», – сказал Черчесов.
- Российский тренер возглавил «Ференцварош» в декабре.
- Под его руководством команда выиграла золотой дубль.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Матч ТВ»