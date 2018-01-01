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Черчесов – о возвращении в РПЛ: «Из России звонят, но мы заняты работой в топ-клубе»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, готов ли он вернуться в РПЛ.

«Возвращение в российский топ-клуб? Мы работаем тут в топ-клубе, нужно решать задачи.

Что, если завтра позвонит «Локомотив»? Мне звонят из России, я говорю – звоните в клуб, у меня контракт.

Не «Локомотив», а другие команды, это неважно. Мы заняты здесь работой», – сказал Черчесов.

  • Российский тренер возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Под его руководством команда выиграла золотой дубль.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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