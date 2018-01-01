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Черчесов: «Рад, что это удалось.завершить сезон на позитивной ноте»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над «Дьирмотом» (2:1) в заключительном туре чемпионата Венгрии.

– Вы закончили сезон победой. Насколько это принципиально?

– Хотели завершить сезон на позитивной ноте. Рад, что это удалось. И это при том, что у нас не было девяти-десяти человек из основной обоймы.

Во втором тайме на поле вышел 17-летний игрок, а парень, которому 18, провел уже вторую встречу подряд. Оба доказали, что с мотивацией у них все в порядке.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Под его руководством команда выиграла золотой дубль.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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