19-летний Тарба – о дебюте за ЦСКА: «Лучший подарок в моей жизни»

Полузащитник Заур Тарба поделился эмоциями после дебюта за главную команду ЦСКА.

19-летний футболист вышел в старте на матч с «Краснодаром» (0:1).

В перерыве его заменили на Кирилла Набабкина.

«Когда узнал, что попаду в заявку и в стартовый состав на матч? В день игры, на установке.

Очень приятно, что в меня поверил тренерский штаб. Перед встречей с «Краснодаром» все поддержали, сказали, чтобы не нервничал. Что-то не получилось, наверное.

Да, у меня был день рождения за день до матча, но думаю, что эти вещи не связаны между собой, но это, определенно, лучший подарок в моей жизни.

Какую задачу поставил Алексей Березуцкий? Сказал, чтобы играл спокойно, не нервничал. Попросил играть так, как я играю за молодежку. Объяснил, что против меня будут играть такие же ребята. Особо разговоров не было перед игрой.

Что не хватило в матче с «Краснодаром»? В конце не хватило завершающей стадии, одного точного удара. Моментов было много, с ударом были проблемы», – сказал Тарба.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?