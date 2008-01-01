Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии

19-летний Тарба – о дебюте за ЦСКА: «Лучший подарок в моей жизни»

Полузащитник Заур Тарба поделился эмоциями после дебюта за главную команду ЦСКА.

  • 19-летний футболист вышел в старте на матч с «Краснодаром» (0:1).
  • В перерыве его заменили на Кирилла Набабкина.

«Когда узнал, что попаду в заявку и в стартовый состав на матч? В день игры, на установке.

Очень приятно, что в меня поверил тренерский штаб. Перед встречей с «Краснодаром» все поддержали, сказали, чтобы не нервничал. Что-то не получилось, наверное.

Да, у меня был день рождения за день до матча, но думаю, что эти вещи не связаны между собой, но это, определенно, лучший подарок в моей жизни.

Какую задачу поставил Алексей Березуцкий? Сказал, чтобы играл спокойно, не нервничал. Попросил играть так, как я играю за молодежку. Объяснил, что против меня будут играть такие же ребята. Особо разговоров не было перед игрой.

Что не хватило в матче с «Краснодаром»? В конце не хватило завершающей стадии, одного точного удара. Моментов было много, с ударом были проблемы», – сказал Тарба.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
ЦСКА всухую проиграл три матча чемпионата подряд впервые за 21 год
Экс-редактор CSKA TV Кирильчева раскритиковала фанатов ЦСКА за отсутствие преданности и назвала их «писунишками» 6
Алексей Березуцкий – после поражения от «Краснодара»: «Мы довольны самоотдачей и игрой» 4
Источник: телеграм-канал ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:41
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11