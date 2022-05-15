Маслов может сыграть в финале Кубка России. Он год не выходит на поле

Защитник «Спартака» Павел Маслов не исключил свое появление на поле в финале Кубка России против «Динамо» (29 мая).
«Восстановление проходит стабильно, спокойно. Пока что без сроков. Буду счастлив, если буду с командой в финале кубка. В теории возможно все. Не знаю, выйду ли в этом сезоне на поле или нет. Надеюсь на скорейшее выздоровление», – сказал Маслов.
- Из-за травмы Маслов не играл с мая 2021 года.
- В августе он перенес операцию.
- Финал Кубка России состоится в «Лужниках».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»