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Маслов может сыграть в финале Кубка России. Он год не выходит на поле

Защитник «Спартака» Павел Маслов не исключил свое появление на поле в финале Кубка России против «Динамо» (29 мая).

«Восстановление проходит стабильно, спокойно. Пока что без сроков. Буду счастлив, если буду с командой в финале кубка. В теории возможно все. Не знаю, выйду ли в этом сезоне на поле или нет. Надеюсь на скорейшее выздоровление», – сказал Маслов.

  • Из-за травмы Маслов не играл с мая 2021 года.
  • В августе он перенес операцию.
  • Финал Кубка России состоится в «Лужниках».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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