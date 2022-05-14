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Божович извинился за вылет «Арсенала» из РПЛ

14 мая 2022, 16:55
4

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался после поражения от «Уфы» (1:2) в матче 29-го тура РПЛ.

«Итог сегодняшнего матча думаю закономерен, после удаления Кангвы у нас были очень маленькие шансы.

Не успели удержать счет и сделать что-то большее. Попытались что-то сделать с длинными передачами и большими игроками, но не успели. До удаления у нас были шансы, после – уже нет.

Пока только хочу принести извинения тульским болельщикам от себя и игроков. Посмотрим, что будет дальше», – заявил Божович.

  • «Арсенал» набрал 23 очка в 29 турах РПЛ.
  • Команда досрочно заняла последнее место в таблице лиги.
  • В заключительном туре чемпионата туляки дома сыграют с «Уралом» (21 мая).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (4)
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Bozigit
1652538161
Мужик
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САДЫЧОК
1652541374
Назначение Божовича было даже не ошибкой - а не профессионализмом руководства !
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Ганнибал Лектор
1652543223
Как можно быть таким днищем, имея в составе Деспотовича, Панченко и Луценко?!
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