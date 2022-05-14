Божович извинился за вылет «Арсенала» из РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался после поражения от «Уфы» (1:2) в матче 29-го тура РПЛ.
«Итог сегодняшнего матча думаю закономерен, после удаления Кангвы у нас были очень маленькие шансы.
Не успели удержать счет и сделать что-то большее. Попытались что-то сделать с длинными передачами и большими игроками, но не успели. До удаления у нас были шансы, после – уже нет.
Пока только хочу принести извинения тульским болельщикам от себя и игроков. Посмотрим, что будет дальше», – заявил Божович.
- «Арсенал» набрал 23 очка в 29 турах РПЛ.
- Команда досрочно заняла последнее место в таблице лиги.
- В заключительном туре чемпионата туляки дома сыграют с «Уралом» (21 мая).
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Матч ТВ»