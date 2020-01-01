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«Барселона» хочет перехватить Чуамени у «Реала»

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Орельену Чуамени.

Каталонский клуб хочет перехватить игрока у «Реала», который также изучает возможность его приобретения грядущим летом.

Проблемой для «Барсы» может стать цена на француза – 60 миллионов евро.

  • В этом сезоне Чуамени забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 48 матчах.
  • Его контракт с «Монако» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 40 миллионов евро.

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Источник: Fichajes

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63950

    portero 1 час назад

    Чтоб купить что-то, надо продать половинку команды...

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