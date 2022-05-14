«Барселона» хочет перехватить Чуамени у «Реала»

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Орельену Чуамени.

Каталонский клуб хочет перехватить игрока у «Реала», который также изучает возможность его приобретения грядущим летом.

Проблемой для «Барсы» может стать цена на француза – 60 миллионов евро.

В этом сезоне Чуамени забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 48 матчах.

Его контракт с «Монако» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость хавбека – 40 миллионов евро.

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