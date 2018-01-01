Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

Жоаозиньо прокомментировал свое будущее в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо пока не знает, останется ли в команде на следующий сезон.

«Останусь ли я в «Сочи»? С клубом мы ждeм окончания этого сезона, а после уже будем вести обсуждения», – сказал натурализованный бразилец.

В январе сообщалось, что 33-летний футболист покинет «Сочи» на правах свободного агента.

  • Жоаозиньо выступает за «Сочи» с августа 2020 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Аршавин – о первых медалях «Сочи» в РПЛ: «Большой успех. Довольны будут все» 2
⚽ РПЛ. «Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», «Локомотив» и «Динамо» встретятся сегодня 1
«Ваш болгарский перчик». Попов попрощался с российскими фанатами 4
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:18
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11