Жоаозиньо прокомментировал свое будущее в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо пока не знает, останется ли в команде на следующий сезон.

«Останусь ли я в «Сочи»? С клубом мы ждeм окончания этого сезона, а после уже будем вести обсуждения», – сказал натурализованный бразилец.

В январе сообщалось, что 33-летний футболист покинет «Сочи» на правах свободного агента.

Жоаозиньо выступает за «Сочи» с августа 2020 года.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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