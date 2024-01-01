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Роналду: «Тен Хагу нужно дать время в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал назначение на пост главного тренера Эрика тен Хага. Он примет клуб летом.

«Мы все счастливы и взволнованы не только как игроки, но и как болельщики. Мы должны верить, что в следующем году сможем выиграть титулы.

Я знаю, что тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе», он опытный тренер, но мы должны дать ему время», – сказал Роналду.

  • Тен Хаг в этом сезоне взял очередное чемпионство с «Аяксом».
  • «МЮ» пропустит следующий сезон Лиги чемпионов.
  • Тен Хаг сменит Ральфа Рангника, который примет сборную Австрии.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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