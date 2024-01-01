«Вест Хэм» решил не продлевать контракт с Ярмоленко (Sky Sports)

Нападающий Андрей Ярмоленко покинет «Вест Хэм» по окончании сезона.

По информации Sky Sports, английский клуб решил не продлевать контракт с 32-летнем украинцем.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перейти в «Трабзонспор».

В этом сезоне Ярмоленко забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче.

Рыночная стоимость украинца – 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?