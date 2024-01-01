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«Вест Хэм» решил не продлевать контракт с Ярмоленко (Sky Sports)

Нападающий Андрей Ярмоленко покинет «Вест Хэм» по окончании сезона.

По информации Sky Sports, английский клуб решил не продлевать контракт с 32-летнем украинцем.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перейти в «Трабзонспор».

  • В этом сезоне Ярмоленко забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Рыночная стоимость украинца – 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sky Sports

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Комментарии6
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    Рейтинг: +566

    Mityai90 2 минуты назад

    Как так, всех же Украинцев надо сейчас в лучшие клуба мира брать..

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    Рейтинг: +3922

    Oldtrafford83 1 час назад

    А что случилось?

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    Рейтинг: +14952

    ilichkadr > Oldtrafford83 46 минут назад

    Кралу надо место освобождать. Со слов Джикии сидит бедняга на лавке, крокодильи слёзы льёт.

    0
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    Рейтинг: +3694

    Черкизовский Кот > Oldtrafford83 44 минуты назад

    1 гол в 15 играх сезона АПЛ у Ярмолы. Так что никаких вопросов к руководству клуба.

    0
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    Рейтинг: +7252

    vladik12 1 час назад

    Сейчас обвинят "молотобойцев" в пособничестве России и сошлют в РПЛ.

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    Рейтинг: +9830

    "supermax" > vladik12 1 час назад

    ахаха...опередил меня

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