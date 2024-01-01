«Вест Хэм» решил не продлевать контракт с Ярмоленко (Sky Sports)

Как так, всех же Украинцев надо сейчас в лучшие клуба мира брать..
Нападающий Андрей Ярмоленко покинет «Вест Хэм» по окончании сезона.
По информации Sky Sports, английский клуб решил не продлевать контракт с 32-летнем украинцем.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перейти в «Трабзонспор».
- В этом сезоне Ярмоленко забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Рыночная стоимость украинца – 4 миллиона евро.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?