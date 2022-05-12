Джикия: «Удалили из командного чата тех, кто в аренде. Информация «Спартака» ни к чему за рубежом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о введении новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Давайте о следующем сезоне будем говорить, когда закончится нынешний. Все в команде сейчас спокойны, нужно дождаться окончания сезона. У всех хорошее настроение, будущее с иностранцами не обсуждали. Мы сосредоточены на результате.

Тех, кто в аренде, удалили из командного чата. Информация «Спартака» ни к чему за рубежом. Но недавно с Кралом общался. К сожалению, он не играет в Англии, поэтому его матчи не смотрю», – сказал Джикия.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?