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Джикия: «Поражение 1:7 от «Зенита» – достаточно обидное»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался в преддверии матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Игра пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
  • В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

«То, что в первом круге мы проиграли 1:7, – достаточно обидное поражение. Впереди новая игра, «Зенит» приедет к нам в статусе чемпиона страны.

В чемпионате осталось два матча, для нас очень важно набирать очки и подняться как можно выше», – сказал Джикия.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2870

    Enter2006 1 час назад

    Джикия - новый Пресс-атташе Спартака? Лучше бы своим непосредственным делом защитника занимался, оттачивал навыки.

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