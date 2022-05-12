Джикия: «Поражение 1:7 от «Зенита» – достаточно обидное»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался в преддверии матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.

В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

«То, что в первом круге мы проиграли 1:7, – достаточно обидное поражение. Впереди новая игра, «Зенит» приедет к нам в статусе чемпиона страны.

В чемпионате осталось два матча, для нас очень важно набирать очки и подняться как можно выше», – сказал Джикия.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?