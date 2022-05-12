Джикия: «Поражение 1:7 от «Зенита» – достаточно обидное»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался в преддверии матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».
- Игра пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
- В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
«То, что в первом круге мы проиграли 1:7, – достаточно обидное поражение. Впереди новая игра, «Зенит» приедет к нам в статусе чемпиона страны.
В чемпионате осталось два матча, для нас очень важно набирать очки и подняться как можно выше», – сказал Джикия.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: ТАСС