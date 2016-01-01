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Джикия: «Надеюсь, со следующего сезона мы вернемся в Европу»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о продлении отстранения российских команд от участия в международных турнирах.

«Еврокубков нет, но в стране разыгрываются чемпионат, Кубок страны, перед сезоном – Суперкубок.

За каждый трофей хочется бороться, тем более мне в карьере не хватает Кубка России, престиж этого турнира не упал.

Надеюсь, со следующего сезона все изменится – мы вернемся в Европу, начнем сезон и также будем разыгрывать первое, второе, третье и четвертое места.

Откуда уверенность? Мне бы так хотелось, понятно, что не я решаю, но хотелось бы смотреть позитивно и ждать улучшения ситуации», – сказал Джикия.

  • В этом сезоне «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • В РПЛ команда идет на 9-м месте.
  • Соперник по финалу Кубка России – «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС

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Комментарии6
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    Рейтинг: +169

    Феникс 28 7 минут назад

    Еще один наивный чукотский мальчик )))

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    Рейтинг: +10159

    Alekxei Z. 51 минуту назад

    Что зря сотрясать воздух, все решения зависят от военной компании в Украине. Не хотите публично озвучить свою позицию , ну тогда не стоит наивняка включать.

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    Рейтинг: +594

    Suvorov51 57 минут назад

    Согласен.кто то и вернется но вы нет. слабы. пока без медалей. но помечтать можно. хотя есть возможнось проскочить. но гейропа не хочет чтобы там играли

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    Рейтинг: +2870

    Enter2006 1 час назад

    Увы, но не вернемся.

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    Рейтинг: +4856

    _Marqella_ 1 час назад

    уже вроде решили ,что следующий сезон без еврокубков...

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    Рейтинг: +16150

    paracetamol 2 часа назад

    Со следующего сезона мы вернемся в Европу с неплохой бомбочкой.

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