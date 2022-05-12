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  • Джикия: «Надеюсь, со следующего сезона мы вернемся в Европу»

Джикия: «Надеюсь, со следующего сезона мы вернемся в Европу»

12 мая 2022, 07:40
4

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о продлении отстранения российских команд от участия в международных турнирах.

«Еврокубков нет, но в стране разыгрываются чемпионат, Кубок страны, перед сезоном – Суперкубок.

За каждый трофей хочется бороться, тем более мне в карьере не хватает Кубка России, престиж этого турнира не упал.

Надеюсь, со следующего сезона все изменится – мы вернемся в Европу, начнем сезон и также будем разыгрывать первое, второе, третье и четвертое места.

Откуда уверенность? Мне бы так хотелось, понятно, что не я решаю, но хотелось бы смотреть позитивно и ждать улучшения ситуации», – сказал Джикия.

  • В этом сезоне «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • В РПЛ команда идет на 9-м месте.
  • Соперник по финалу Кубка России – «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (4)
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paracetamol
1652333771
Со следующего сезона мы вернемся в Европу с неплохой бомбочкой.
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_Marqella_
1652337037
уже вроде решили ,что следующий сезон без еврокубков...
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Enter2006
1652338373
Увы, но не вернемся.
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Cubinec1989
1652348568
Кто то скучает по Мальдивским пляжам... Или по Сен-Тропе, не футболе же он?)
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