Джикия: «Надеюсь, со следующего сезона мы вернемся в Европу»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о продлении отстранения российских команд от участия в международных турнирах.

«Еврокубков нет, но в стране разыгрываются чемпионат, Кубок страны, перед сезоном – Суперкубок.

За каждый трофей хочется бороться, тем более мне в карьере не хватает Кубка России, престиж этого турнира не упал.

Надеюсь, со следующего сезона все изменится – мы вернемся в Европу, начнем сезон и также будем разыгрывать первое, второе, третье и четвертое места.

Откуда уверенность? Мне бы так хотелось, понятно, что не я решаю, но хотелось бы смотреть позитивно и ждать улучшения ситуации», – сказал Джикия.

В этом сезоне «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.

В РПЛ команда идет на 9-м месте.

Соперник по финалу Кубка России – «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?