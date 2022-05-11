АПЛ. «Челси» разгромил «Лидс» – 3:0

«Челси» в 33-м туре чемпионата Англии разгромил на выезде «Лидс». Хозяева были в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Даниэля Джеймса.
Лондонцы укрепились на третьем месте, а «Лидс» остался в зоне вылета.
«Челси» прервал серию из трех матчей без побед.
«Лидс» не побеждает «Челси» 20 лет.
Англия. АПЛ. 33-й тур
Голы: 0:1 – Маунт, 4; 0:2 – Пулишич, 55; 0:3 – Лукаку, 83.
Удаления: Джеймс, 24 – нет.
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Источник: Бомбардир.ру