Тен Хаг увеличит летние сборы «МЮ» на две недели. Он недоволен физической формой команды

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже планирует летнюю подготовку. Она будет на две недели длиннее, чем обычно.

Нидерландец недоволен физической формой, которую показывают манчестерцы, и намерен за лишние две недели вывести ее на нужный уровень.

Поражения «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне тен Хаг связывает с плохой физической подготовкой.

Тен Хаг сейчас проводит последние дни в «Аяксе».

В Манчестере он сменит Ральфа Рангника.

«МЮ» пропустит следующий сезон Лиги чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?