Где смотреть «Спартак» – «Енисей»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 мая

«Спартак» и «Енисей» сыграют в полуфинале Кубка России.
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- Игра состоится в среду, 11 мая.
- Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Енисей
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч Спартак – Енисей
- Победа «Спартака» – 1.42
- Ничья – 5.00
- Победа «Енисея» – 7.20
Источник: «Бомбардир»