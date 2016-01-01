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Где смотреть «Спартак» – «Енисей»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 мая

«Спартак» и «Енисей» сыграют в четвертьфинале Кубка России.

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  • Игра состоится в среду, 11 мая.
  • Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене».
  • Начало – в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Енисей

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:00 мск.
  • Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

Ставки на матч Спартак – Енисей

Коэффициенты:

  • Победа «Спартака» – 1.42
  • Ничья – 5.00
  • Победа «Енисея» – 7.20

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 12:43
Комментарии1
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    Рейтинг: +1907

    DMитрий 36 минут назад

    Б.л.я.т.ь бомбардир!!! Какой четвертьфинал? Одно предложение, всего шесть слов и то надо накосячить! У вас что не перечитывают за собой? Редактора нет? Зато банить со штрафом за всякую ерунду это вы умельцы!!! Жду бан и сейчас - лохи "воспитатели".

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