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Миранчук – о голе «Рубину»: «Переживал, когда подошел к точке, но фанаты начали кричать мое имя»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал свой гол в ворота «Рубина» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Сразу увидел, что это рука и пенальти. И сразу взял мяч. Там, конечно, Изидор хотел ударить, но он отнeсся с пониманием к моей ситуации.

Конечно, хочешь не хочешь, ты будешь переживать. Это последние минуты матча и 0:0. Понимаешь ответственность. На самом деле очень большой момент сыграл. Когда подошeл к точке, то немного переживал, но когда болельщики начали кричать моe имя, это придало мне уверенности.

Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Этот гол мы сделали вместе! Спасибо вам большое за поддержку, очень приятно», – сказал Миранчук.

  • 26-летний футболист восстанавливался от травмы с августа по апрель.
  • Он впервые забил после возвращения.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Локомотива»

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