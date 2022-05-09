Бека-Бека – о «Локомотиве»: «Я здесь, чтобы осчастливить фанатов. В матче с «Динамо» мы можем добиться большой победы»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Динамо».

— Впереди матч с «Динамо», которое смотрится в последних встречах потухшим. Понимаешь, что это отличный момент, чтобы выиграть в дерби и сделать приятный подарок болельщикам?

— Прежде всего отмечу, что мы не должны смотреть в сторону соперника — нам надо отталкиваться от себя. Нужно показать такую же энергию и настрой, которые у нас были на матч с «Рубином».

При этом согласен, что игра с «Динамо» — это хороший шанс для нас, мы можем добиться большой победы. Я здесь, чтобы осчастливить людей, болеющих за «Локомотив», — это самое важное для меня. И, конечно, очень важно побеждать, мы сделаем для этого все от нас зависящее.

В этом сезоне «Локомотив» набрал 44 очка в 28 турах РПЛ.

Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

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