Керк: «Миранчук замечательно вернулся на поле. Он принес важную победу»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в 28-м туре РПЛ.
— Что ты можешь сказать об этой игре?
— Она была на самом деле тяжелой. Но в начале второго тайма тренер сделал две замены. На поле вышли Антон Миранчук и Бека-Бека. Они очень сильно изменили игру. В конце Миранчук забил победный гол. Я очень счастлив, что мы победили вчера.
— Антон вернулся на поле. Что скажете о нем?
— Да! Миранчук замечательно вернулся на поле. Он забил и принес нам важную победу!
- Миранчук забил единственный гол в матче с пенальти.
- Он восстанавливался от травмы с августа по апрель.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»