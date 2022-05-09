Керк: «Миранчук замечательно вернулся на поле. Он принес важную победу»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Что ты можешь сказать об этой игре?

— Она была на самом деле тяжелой. Но в начале второго тайма тренер сделал две замены. На поле вышли Антон Миранчук и Бека-Бека. Они очень сильно изменили игру. В конце Миранчук забил победный гол. Я очень счастлив, что мы победили вчера.

— Антон вернулся на поле. Что скажете о нем?

— Да! Миранчук замечательно вернулся на поле. Он забил и принес нам важную победу!

Миранчук забил единственный гол в матче с пенальти.

Он восстанавливался от травмы с августа по апрель.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?