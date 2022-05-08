Слуцкий: «Я не собираюсь ни в запой, ни в депрессию»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после поражения от «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ.

Казанцы проиграли со счетом 0:1, пропустив на 87-й минуте с пенальти.

Команда осталась в зоне стыков.

«Сейчас доминируют отрицательные эмоции. Пропустили с пенальти, в концовке. Более справедливым результатом был бы иной исход встречи. Обидное поражение. Нам очень нужны очки.

У нас в обойме 10-11 игроков. У нас часто выпадают игроки. Представьте, что у вас есть костюм, который весь в заплатах. Иногда они выдерживают, иногда разлетаются. Когда мы готовимся в недельном цикле, мы больше лечим футболистов, чем готовимся. У нас есть футболисты, которые не тренируются, а просто выходят на игры. У нас нет запаса прочности. Поэтому такие перепады в игре.

Если и я еще сейчас впаду в депрессию, не будет никакого смысла доигрывать оставшиеся матчи. Так что мы будем бороться до конца и выжимать из себя максимум.

Как сохранять мотивацию на следующий сезон? Я не готов сейчас говорить о следующем сезоне. Мы живем сегодняшним днем и решаем существующие проблемы. Я завидую тем людям, которые мыслят о будущем сейчас. У меня есть уверенность только в том, что я приложу все от меня зависящее, что приложу свой максимум, чтобы мы качественно сыграли две оставшиеся игры. Я не собираюсь ни в запой, ни в депрессию», – сказал Слуцкий.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?