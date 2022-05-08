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Слуцкий: «Я не собираюсь ни в запой, ни в депрессию»

8 мая 2022, 21:36
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после поражения от «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ.

  • Казанцы проиграли со счетом 0:1, пропустив на 87-й минуте с пенальти.
  • Команда осталась в зоне стыков.

«Сейчас доминируют отрицательные эмоции. Пропустили с пенальти, в концовке. Более справедливым результатом был бы иной исход встречи. Обидное поражение. Нам очень нужны очки.

У нас в обойме 10-11 игроков. У нас часто выпадают игроки. Представьте, что у вас есть костюм, который весь в заплатах. Иногда они выдерживают, иногда разлетаются. Когда мы готовимся в недельном цикле, мы больше лечим футболистов, чем готовимся. У нас есть футболисты, которые не тренируются, а просто выходят на игры. У нас нет запаса прочности. Поэтому такие перепады в игре.

Если и я еще сейчас впаду в депрессию, не будет никакого смысла доигрывать оставшиеся матчи. Так что мы будем бороться до конца и выжимать из себя максимум.

Как сохранять мотивацию на следующий сезон? Я не готов сейчас говорить о следующем сезоне. Мы живем сегодняшним днем и решаем существующие проблемы. Я завидую тем людям, которые мыслят о будущем сейчас. У меня есть уверенность только в том, что я приложу все от меня зависящее, что приложу свой максимум, чтобы мы качественно сыграли две оставшиеся игры. Я не собираюсь ни в запой, ни в депрессию», – сказал Слуцкий.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Fialet
1652035460
Хоть сцы в глаза...
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DOCTOR PENALTY
1652037642
Бери шинель, Лёня, иди домой, креативный ты мой.
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ААМ
1652038532
Хотелось бы знать, куда Лёня собирается.
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paracetamol
1652039912
Хорошо, собирайся в Израиль.
Ответить
portero
1652070481
Раз озвучивает эти мысли, состояние именно такое... По поводу следующего сезона, действительно смешно гоаорить, надо ещё дожить....
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vladimir-7
1652071340
Л. В., ты прав, надо биться до конца, борьба судей продолжается, они никак не успокоятся и продолжают срывать свою злость на Рубине.
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Ганнибал Лектор
1652071621
Вы главное Уралу следующий матч проиграйте, а там действительно интересно будет смотреть на борьбу
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Чехов на Садовой
1652088900
Какой запой, какая отставка? Только в занюх для мозгов прочистки! Разков 10-11 закинуться , по числу игроков. Толи число игроков от количества закидонов зависит?, или наоборот?! Дилема, блин...
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