Аджоев – о судействе в матче с «Краснодаром»: «Катастрофа! Нельзя так убивать российский футбол»

рпл итак мертва, что там убивать
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа.
Будем ли подавать в ЭСК? А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать», – сказал Аджоев.
- Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
- На 72-й минуте он назначил пенальти в ворота «Арсенала», который отразил Михаил Левашов.
- Иванов назначил повторный 11-метровый, который реализовал Эдуард Сперцян.