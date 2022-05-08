Аджоев – о судействе в матче с «Краснодаром»: «Катастрофа! Нельзя так убивать российский футбол»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа.

Будем ли подавать в ЭСК? А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать», – сказал Аджоев.