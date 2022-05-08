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  • Аджоев – о судействе в матче с «Краснодаром»: «Катастрофа! Нельзя так убивать российский футбол»

Аджоев – о судействе в матче с «Краснодаром»: «Катастрофа! Нельзя так убивать российский футбол»

8 мая 2022, 19:20
14

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа.

Будем ли подавать в ЭСК? А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать», – сказал Аджоев.

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
  • На 72-й минуте он назначил пенальти в ворота «Арсенала», который отразил Михаил Левашов.
  • Иванов назначил повторный 11-метровый, который реализовал Эдуард Сперцян.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам Иванов Cергей
Комментарии (14)
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ilichkadr
1652027874
Интересно куда же Аджоев смотрел, если вратарь в момент удара обеими ногами стоял впереди линии ворот, а согласно правилам должен стоять на линии ворот? Только после удара имеет право сойти с неё.
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Январь 59
1652030131
Как бы там Аджоев не возмущался, вратарь вышел до удара из ворот , и два игрока Арсенала вбежали в штрафную. Ну есть правила. Зачем такие громкие апеляции?
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Stavr007
1652030391
рпл итак мертва, что там убивать
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Из Твери Леха
1652033029
Две ноги были не на ленточке, какие вопросы? Да и вообще уже пора к ФНЛ готовиться.
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Ганнибал Лектор
1652071411
Пересмотри ЦСКА - Урал, чтоб было понимание, как судят конкурентов в борьбе за выживание. И тогда вопросы будут не к судьям, а к тренерскому штабу.
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