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Аджоев – о судействе в матче с «Краснодаром»: «Катастрофа! Нельзя так убивать российский футбол»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа.

Будем ли подавать в ЭСК? А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать», – сказал Аджоев.

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
  • На 72-й минуте он назначил пенальти в ворота «Арсенала», который отразил Михаил Левашов.
  • Иванов назначил повторный 11-метровый, который реализовал Эдуард Сперцян.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +273

    Stavr007 14 минут назад

    рпл итак мертва, что там убивать

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    Рейтинг: +10096

    Alekxei Z. 17 минут назад

    Да, уж.
    Там не то что перебивать , там и пенальти то не было.
    После возобновления , ну очень часто ошибаются в пользу Краснодара.
    Зачем , непонятно.
    А может приказ Тулу слить ?

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    Рейтинг: +12

    пахомов > Alekxei Z. 14 минут назад

    ну очень часто ошибаются в пользу Краснодара.
    к чемпионству тянут очевидно, только делают это менее профно, чем газпром
    А может приказ Тулу слить ?
    чтоб обезопасить спартак

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    Рейтинг: +2054

    Январь 59 19 минут назад

    Как бы там Аджоев не возмущался, вратарь вышел до удара из ворот , и два игрока Арсенала вбежали в штрафную. Ну есть правила. Зачем такие громкие апеляции?

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    Рейтинг: +10096

    Alekxei Z. > Январь 59 15 минут назад

    Какой вы внимательный.
    Может тогда подскажите , а фол то был на пенальти ?

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    Рейтинг: +2054

    Январь 59 > Alekxei Z. 3 минуты назад

    Если вы внимательный, то и сами все видели. Надеюсь не надо тыкать пальцем и показывать, через что споткнулся Сперцян, надеюсь не надо подсказывать, что это подножка. Или если падает в штрафной игрок Спартака, то это и обсуждать не нужно , а если игрок Краснодара, то это симуляция.

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    Рейтинг: +15629

    Cleaner 35 минут назад

    Да там ВООБЩЕ пенальти не должно было быть! Судья очень хотел этого пенальти и ПРИДУМАЛ его...(((

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    Рейтинг: +63602

    portero > Cleaner 23 минуты назад

    Тогда уж ВАР придумал, а Иванов подтвердил...
    ЦСКА тоже судейки тянули в некоторых играх, так что не вам соломину в чужом глазу выглядывать....

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    Рейтинг: +12

    пахомов > Cleaner 20 минут назад

    за кайнова сдача, хотя сороку перед гвк убрали, видимо нынешние кони и 4ому месту рады

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    Рейтинг: +14834

    ilichkadr 56 минут назад

    Интересно куда же Аджоев смотрел, если вратарь в момент удара обеими ногами стоял впереди линии ворот, а согласно правилам должен стоять на линии ворот? Только после удара имеет право сойти с неё.

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