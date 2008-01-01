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«Сочи» предложит Федотову новый двухлетний контракт. Тренер интересен ЦСКА и «Спартаку»

«Сочи» вскоре отреагирует на интерес к своему главному тренеру Владимиру Федотову со стороны ЦСКА и «Спартака». Сочинцы планируют предложить ему новый двухлетний контракт.

Действующее соглашение истекает летом.

  • Тренер в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.
  • Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.
  • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заверил, что Федотов останется в клубе на следующий сезон.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1178

    Artemka444 17 минут назад

    не вижу смысла уходить на понижение в спартак!!!!
    Цска ещё как вариант,но зачем ему это?тока если как попробовать что то новое!!!

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