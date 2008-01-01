«Сочи» предложит Федотову новый двухлетний контракт. Тренер интересен ЦСКА и «Спартаку»

не вижу смысла уходить на понижение в спартак!!!!
Цска ещё как вариант,но зачем ему это?тока если как попробовать что то новое!!!
«Сочи» вскоре отреагирует на интерес к своему главному тренеру Владимиру Федотову со стороны ЦСКА и «Спартака». Сочинцы планируют предложить ему новый двухлетний контракт.
Действующее соглашение истекает летом.
- Тренер в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.
- Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.
- Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заверил, что Федотов останется в клубе на следующий сезон.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.