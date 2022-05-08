«Сочи» предложит Федотову новый двухлетний контракт. Тренер интересен ЦСКА и «Спартаку»

«Сочи» вскоре отреагирует на интерес к своему главному тренеру Владимиру Федотову со стороны ЦСКА и «Спартака». Сочинцы планируют предложить ему новый двухлетний контракт.

Действующее соглашение истекает летом.

Тренер в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.

Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заверил, что Федотов останется в клубе на следующий сезон.

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