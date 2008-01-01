Полоз не забил пенальти на 9-й минуте матча с «Уфой». Он ошибся 2-й раз за сезон

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между «Уфой» и «Ростовом». На девятой минуте форвард гостей Дмитрий Полоз не реализовал пенальти.

Бывший нападающий «Зенита» попал в перекладину.

Полоз второй раз за сезон РПЛ не забил с 11 метров.

Встречу в поле судит сочинец Павел Кукуян.

«Ростов» в случае ничьей останется 10-м, «Уфа» – 15-й.

У уфимцев 4 матча подряд без побед.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?