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Полоз не забил пенальти на 9-й минуте матча с «Уфой». Он ошибся 2-й раз за сезон

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между «Уфой» и «Ростовом». На девятой минуте форвард гостей Дмитрий Полоз не реализовал пенальти.

Бывший нападающий «Зенита» попал в перекладину.

Полоз второй раз за сезон РПЛ не забил с 11 метров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +64

    ЗаЖиМ 46 минут назад

    Отдадут по-ходу матч, что вернули в следующем году)))

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    Рейтинг: +17315

    Persona_non_Grata 53 минуты назад

    Лучше он в матче со Спартаком ошибся, не забив свой левый пенальти !!! (((, впрочем это просто "запоздалый бумеранг прилетел" )))

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