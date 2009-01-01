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«Барселона» устроила чемпионский коридор «Бетису»

Игроки «Барселоны» перед матчем 35-го тура Примеры против «Бетиса» (2:1) устроили севильцам чемпионский коридор. Повод – победа команды Мануэля Пеллегрини в Кубке Испании.

Это первый трофей «Бетиса» с 2005 года.

  • В финале «Бетис» победил в серии пенальти «Валенсию».
  • «Барселона» вырвала победу над «Бетисом» на 90+4 минуте.
  • «Бетис» борется за попадание в Лигу чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер «Барселоны»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63540

    portero 41 минуту назад

    Для Бетиса это конечно успех, поздравление пришлось кстати....

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    Рейтинг: +1907

    Dr.Metal 1 час назад

    Достойно

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