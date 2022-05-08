«Барселона» устроила чемпионский коридор «Бетису»

Игроки «Барселоны» перед матчем 35-го тура Примеры против «Бетиса» (2:1) устроили севильцам чемпионский коридор. Повод – победа команды Мануэля Пеллегрини в Кубке Испании.

Это первый трофей «Бетиса» с 2005 года.

В финале «Бетис» победил в серии пенальти «Валенсию».

«Барселона» вырвала победу над «Бетисом» на 90+4 минуте.

«Бетис» борется за попадание в Лигу чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?