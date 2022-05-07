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Роналду впервые за 19 лет пропустит сезон ЛЧ, если не уйдeт из «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов. Это означает, что нападающий Криштиану Роналду пропустит турнир впервые за 19 лет.

Контракт португальца с манчестерцами действует еще год.

  • Роналду 5 раз брал Лигу чемпионов, в том числе с «МЮ».
  • В этом сезоне ЛЧ «МЮ» вылетел в 1/8 финала от «Атлетико».
  • Летом манчестерцев примет Эрик тен Хаг.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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07.05.2022 22:16
Комментарии2
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    Рейтинг: +1040

    Alex Flash 30 минут назад

    Благодаря тренеришке первый раз мимо ЛЧ

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    Рейтинг: +994

    Soccerdealer63 1 час назад

    СПРЧНО В РЕАЛ! СРАЗУ В ФИНАЛ ПРОТИВ ЛИВЕРА)))

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