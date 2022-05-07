Роналду впервые за 19 лет пропустит сезон ЛЧ, если не уйдeт из «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов. Это означает, что нападающий Криштиану Роналду пропустит турнир впервые за 19 лет.

Контракт португальца с манчестерцами действует еще год.

Роналду 5 раз брал Лигу чемпионов, в том числе с «МЮ».

В этом сезоне ЛЧ «МЮ» вылетел в 1/8 финала от «Атлетико».

Летом манчестерцев примет Эрик тен Хаг.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?