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«Порту» выиграл чемпионство на стадионе «Бенфики». Это 30-й титул для команды

«Порту» в 33-м туре Примейры вырвал победу над «Бенфикой» в Лиссабоне (1:0). Эти три очка сделали команду Сержиу Консейсау недосягаемой в таблице.

Это 30-е чемпионство для «Порту» и первое за два года.

  • Тренер и бывший игрок «Порту» Консейсау стал чемпионом с командой в 6-й раз.
  • За команду выступает его сын Чику.
  • В матче с «Бенфикой» ассист на победный гол сделал Пепе.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7205

    vladik12 20 минут назад

    Как это классно - устроить чемпионскую пьянку на стадионе принципиального соперника.

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