«Порту» выиграл чемпионство на стадионе «Бенфики». Это 30-й титул для команды

«Порту» в 33-м туре Примейры вырвал победу над «Бенфикой» в Лиссабоне (1:0). Эти три очка сделали команду Сержиу Консейсау недосягаемой в таблице.

Это 30-е чемпионство для «Порту» и первое за два года.

Тренер и бывший игрок «Порту» Консейсау стал чемпионом с командой в 6-й раз.

За команду выступает его сын Чику.

В матче с «Бенфикой» ассист на победный гол сделал Пепе.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?