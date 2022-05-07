ФНЛ. «Енисей» перед матчем со «Спартаком» крупно проиграл «Краснодару-2»

«Краснодар-2» в 36-м туре ФНЛ разгромил «Енисей». Дубль у краснодарца Руслана Халназарова.

В первом тайме у «Енисея» было удалено два футболиста. Встречу обслуживал Роман Галимов из Улан-Удэ.

«Енисей» на два очка отстает от зоны переходных матчей. «Краснодар» занимает десятое место.

Красноярцы 11 мая проведут полуфинал Кубка России против «Спартака».

Россия. ФНЛ. 36-й тур

Краснодар-2 (Краснодар) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Халназаров, 1; 2:0 – Халназаров, 52; 3:0 – Ознобихин, 58; 4:0 – Кокоев, 73.

Удаления: нет – Рукас, 36; Шакуро, 44 (вторая ж.к.).

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