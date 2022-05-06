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Селихов – о санкциях УЕФА: «Грустить не стоит. Нужно наслаждаться жизнью, играть в футбол»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

— Российские клубы и сборные исключили из международных турниров. Как отреагировал на эту новость?

— Это было понятно еще месяц назад, другого исхода я и не ожидал. Даже не удивился.

— В этом году был твой последний шанс поехать на ЧМ, учитывая, что в 2026-м тебе будет 32?

— Скорее да, чем нет. Конечно, мне очень хотелось поехать на чемпионат мира. Но грустить не стоит, нужно наслаждаться жизнью, играть в футбол.

— Возможно получать удовольствие от футбола без еврокубков?

— А что мы можем сделать? Писать петиции? Честно, не знаю. Если поможет петиция, то я готов подписать, дайте мне ее.

Конечно, это все обидно: у нас был хороший групповой этап в Лиге Европы, хотелось попробовать свои силы в 1/8 финала. Но от футболистов, к сожалению, в этой ситуации ничего не зависело.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13395

    Fusballer 47 минут назад

    Пока вам такие бабки платят, можно и жизнью наслаждаться. А вот простым людям не до наслаждений.

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    Рейтинг: +430

    чаппай 1 час назад

    Я думал он умнее

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