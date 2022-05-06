Селихов – о санкциях УЕФА: «Грустить не стоит. Нужно наслаждаться жизнью, играть в футбол»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
— Российские клубы и сборные исключили из международных турниров. Как отреагировал на эту новость?
— Это было понятно еще месяц назад, другого исхода я и не ожидал. Даже не удивился.
— В этом году был твой последний шанс поехать на ЧМ, учитывая, что в 2026-м тебе будет 32?
— Скорее да, чем нет. Конечно, мне очень хотелось поехать на чемпионат мира. Но грустить не стоит, нужно наслаждаться жизнью, играть в футбол.
— Возможно получать удовольствие от футбола без еврокубков?
— А что мы можем сделать? Писать петиции? Честно, не знаю. Если поможет петиция, то я готов подписать, дайте мне ее.
Конечно, это все обидно: у нас был хороший групповой этап в Лиге Европы, хотелось попробовать свои силы в 1/8 финала. Но от футболистов, к сожалению, в этой ситуации ничего не зависело.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?