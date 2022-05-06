Селихов: «Ваноли наигранно празднует голы? У него просто такой характер»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.

— Какое впечатление произвел Ваноли после первых месяцев работы с ним?

— Итальянский импульс чувствуется. Мне интересно работать с Ваноли.

— Многие считают, что его эмоциональность на скамейке, празднования голов — наигранные.

— У него просто такой характер. Для Ваноли это первый сезон в качестве главного тренера, возможно, это прибавляет эмоций.

— Ваноли может в раздевалке, например, ударить по макету, как это делал Каррера?

— Конечно, подобные случаи были, это хорошо мотивирует.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

Он сменил Руя Виторию.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?