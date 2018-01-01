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Моуринью – Анчелотти: «Великий Карлетто, давай вместе победим в финалах!»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к тренеру «Реала» Карло Анчелотти после выхода в финал Лиги конференций.

«Хочу передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти – прим. «Бомбардира»). Давай вместе победим в финалах!» – сказал Моуринью.

  • «Рома» сыграет в финале Лиги конференций против «Фейеноорда».
  • «Реал» встретится в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Football Italia

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1676

    Maxi_7 48 минут назад

    Какой же жалкий Жозе... никакого достоинства и самоуважения.Так бесстыдно и отчаянно стараться собирать остатки внимания к своей фигуре и никому не нужному финалу за счёт другого значимого события... такое ощущение, что даже когда он будет тренировать Лисму Мордовию, он не перестанет этого делать... в надежде, что кто-то его ещё заметит и вспомнит и предложит жирненький контракт.

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    Рейтинг: +4277

    Красногорск_Фан > Maxi_7 1 минуту назад

    Не нужного кому? Рома не была в финалах кубков с 1991 года. Посмотри матч . на радость трибун и игроков. Турнир слабый? вчера рома выбила команду которая была несколько лет назад чемпионом Англии. И если ты свой футбол , в своей стране, называешь примером самого жалкого то кто жалок это ещё вопрос. Моуриньо так не говорит о португальском футболе

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