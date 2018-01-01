Моуринью – Анчелотти: «Великий Карлетто, давай вместе победим в финалах!»

Какой же жалкий Жозе... никакого достоинства и самоуважения.Так бесстыдно и отчаянно стараться собирать остатки внимания к своей фигуре и никому не нужному финалу за счёт другого значимого события... такое ощущение, что даже когда он будет тренировать Лисму Мордовию, он не перестанет этого делать... в надежде, что кто-то его ещё заметит и вспомнит и предложит жирненький контракт.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к тренеру «Реала» Карло Анчелотти после выхода в финал Лиги конференций.
«Хочу передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти – прим. «Бомбардира»). Давай вместе победим в финалах!» – сказал Моуринью.
- «Рома» сыграет в финале Лиги конференций против «Фейеноорда».
- «Реал» встретится в финале ЛЧ с «Ливерпулем».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?