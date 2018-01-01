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Родриго – о дубле в ворота «Манчестер Сити»: «Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день»

Вингер «Реала» Родриго оформил дубль в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

Он забил на 90-й и 91-й минутах, когда мадридцы уступали со счетом 0:1.

«Я не могу объяснить случившееся. У меня просто нет слов. Наверное, Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день», – сказал бразилец после игры.

  • «Реал» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Ливерпулем».
  • Родриго в этом сезоне забил в ЛЧ больше голов, чем в Примере.
  • Он стал автором 1000-го бразильского гола в главном еврокубке.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1441

    Benifacto 1 час назад

    вабшето это был Карло Анчеллоти, который тебя выпустил....

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    Рейтинг: +63327

    portero 1 час назад

    Бывают такие дни, заходит всё что бьёшь...

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