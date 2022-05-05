Родриго – о дубле в ворота «Манчестер Сити»: «Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день»

Вингер «Реала» Родриго оформил дубль в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

Он забил на 90-й и 91-й минутах, когда мадридцы уступали со счетом 0:1.

«Я не могу объяснить случившееся. У меня просто нет слов. Наверное, Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день», – сказал бразилец после игры.

«Реал» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Ливерпулем».

Родриго в этом сезоне забил в ЛЧ больше голов, чем в Примере.

Он стал автором 1000-го бразильского гола в главном еврокубке.

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