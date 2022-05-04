Глебов, Сперцян, Оздоев – кандидаты «Динамо» на случай ухода Шиманьски и Моро

«Динамо» готовится к возможному уходу полузащитников-легионеров Себастьяна Шиманьски и Николо Моро. Намечены кандидаты на замену.

Это Данил Глебов из «Ростова» и Эдуард Сперцян из «Краснодара». Также в шорт-лист по-прежнему входит Магомед Оздоев из «Зенита», который летом станет свободным агентом.

К Моро и Шиманьски есть интерес в Европе.

Глебов в этом сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.

У Сперцяна 22 матча в сезоне РПЛ, 6 голов, 2 ассиста.

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