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Зарема: «Лозунг «Спорт вне политики!» вспоминают, когда удобно. Его кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о реакции российских футбольных чиновников на новые санкции от УЕФА.

«Спорт вне политики!» – кричат они, подавая в CAS. Вы сами-то в это верите? А главное: действуете ли так, оставляя спорт на самом деле нейтральным и неприкосновенным? Этот лозунг – действительно правильный – у нас вспоминают, только когда удобно – сейчас, например.

«Спорт вне политики!» кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон. И не надо сейчас ставить в пример «Баварию». Благодаря «Баварии» другие команды Бундеслиги выходят в Лигу чемпионов и Лигу Европы напрямую, а бывшие тренеры «Баварии» тренируют лучшие клубы мира.

При всем уважении к личности Семака и его тренерскому таланту, он далеко не нарасхват в Европе, в отличие от немецких тренеров», – написала Салихова в блоге на Sports.ru.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Sports.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14181

    Barmaleushka 5 минут назад

    "Эту" опять от батареи отстегнули )))

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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 28 минут назад

    Жги дальше Зарема.Перевороши это болото. )))

    2
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    Рейтинг: +63050

    portero 40 минут назад

    Кто о чём... оказывается все беды Спартака от Зенита??? А как же Спартак чемпионами стал??? Почему ему не помешали?
    Просто играли лучше, потому и стали чемпионами, а потом начали каждый на себя лавры тянуть и развалили команду...

    3
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