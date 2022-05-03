Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема: «Лозунг «Спорт вне политики!» вспоминают, когда удобно. Его кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон»

Зарема: «Лозунг «Спорт вне политики!» вспоминают, когда удобно. Его кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон»

3 мая 2022, 21:11
6

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о реакции российских футбольных чиновников на новые санкции от УЕФА.

«Спорт вне политики!» – кричат они, подавая в CAS. Вы сами-то в это верите? А главное: действуете ли так, оставляя спорт на самом деле нейтральным и неприкосновенным? Этот лозунг – действительно правильный – у нас вспоминают, только когда удобно – сейчас, например.

«Спорт вне политики!» кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон. И не надо сейчас ставить в пример «Баварию». Благодаря «Баварии» другие команды Бундеслиги выходят в Лигу чемпионов и Лигу Европы напрямую, а бывшие тренеры «Баварии» тренируют лучшие клубы мира.

При всем уважении к личности Семака и его тренерскому таланту, он далеко не нарасхват в Европе, в отличие от немецких тренеров», – написала Салихова в блоге на Sports.ru.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Еще по теме:
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Министр спорта Дегтярев – о снятии бана с России: «Близится конечно» 1
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Салихова Зарема
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1651601889
Кто о чём... оказывается все беды Спартака от Зенита??? А как же Спартак чемпионами стал??? Почему ему не помешали? Просто играли лучше, потому и стали чемпионами, а потом начали каждый на себя лавры тянуть и развалили команду...
Ответить
Таврида
1651604404
"Благодаря «Баварии» другие команды Бундеслиги выходят в Лигу чемпионов и Лигу Европы напрямую. При всем уважении к личности Семака...". То есть это благодаря Зениту Спартак от всяких АЕКов на квалификации вылетает???
Ответить
R_a_i_n
1651628289
Многое говорит правильно. Но надоела уже. В своем клубе порядок навести не могут.
Ответить
КаДеС
1651642278
То есть она имеет ввиду, что наши чиновники от футбола действуют противоположно понятию "спорт вне политики"? А аргументы? Если кто-то и использует админресурс для достижения своих целей, то это не вмешательство политики в спорт, а нечестная игра. По-моему, у нас нет моментов таких, чтоб политику мешали со спортом. Или ей лишь бы ляпнуть?
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
4
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
32
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
1
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+