Зарема: «Лозунг «Спорт вне политики!» вспоминают, когда удобно. Его кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о реакции российских футбольных чиновников на новые санкции от УЕФА.

«Спорт вне политики!» – кричат они, подавая в CAS. Вы сами-то в это верите? А главное: действуете ли так, оставляя спорт на самом деле нейтральным и неприкосновенным? Этот лозунг – действительно правильный – у нас вспоминают, только когда удобно – сейчас, например.

«Спорт вне политики!» кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон. И не надо сейчас ставить в пример «Баварию». Благодаря «Баварии» другие команды Бундеслиги выходят в Лигу чемпионов и Лигу Европы напрямую, а бывшие тренеры «Баварии» тренируют лучшие клубы мира.

При всем уважении к личности Семака и его тренерскому таланту, он далеко не нарасхват в Европе, в отличие от немецких тренеров», – написала Салихова в блоге на Sports.ru.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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