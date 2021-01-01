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Канчельскис – о Кокорине в «Фиорентине»: «Если ты теряешь полгода практики в тюрьме, это скажется на твоей карьере»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис связал проблемы Александра Кокорина в «Фиорентине» с его тюремным прошлым.

«Он не имел игровой практики, пролечился почти весь сезон. В принципе все ожидаемо и очевидно.

Остается ли он востребованным нападающим в России? Это нужно спросить у тех, кто его захочет приобрести. Может, мы и увидим его в России. Я не удивлюсь ничему.

Почему Кокорин не раскрылся в Италии? Если ты теряешь полгода практики в тюрьме, это скажется на твоей карьере. Футбол нельзя обмануть. Все это сказывается, не нужно обманывать себя», – сказал Канчельскис.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.
  • Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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